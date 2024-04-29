ОАЭ потратят $35 млрд на строительство крупнейшего аэрохаба в мире

Эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум рассказал в своем X-аккаунте, что власти эмирата проводят масштабное расширение аэропорта Аль-Мактум. Планируется, что он увеличит пропускную способность в пять раз и станет крупнейшим в мире воздушно-транспортным узлом.
«Мы строим новый проект для будущих поколений, обеспечивая непрерывное и стабильное развитие для наших детей и их детей», — написал шейх.
По словам главы эмирата, на расширение уйдет 10 лет и порядка $35 млрд. Ожидается, что будут размещены пять параллельных взлетно-посадочных полос и 400 выходов на посадку, а пропускная способность аэропорта вырастет до 260 млн пассажиров в год.
Как уточняет Business Insider, международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте, самый загруженный в мире, принял в 2023 году 104,6 млн пассажиров. Международный аэропорт Дубая, принимающий большинство международных рейсов, посетило в 2023-м около 87 млн пассажиров.
Шейх добавил, что вокруг аэропорта Аль-Мактум будет построен «целый город» с ожидаемой потребностью в жилье для 1 млн человек.
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