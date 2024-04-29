Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ОАЭ потратят $35 млрд на строительство крупнейшего аэрохаба в мире

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум рассказал в своем X-аккаунте, что власти эмирата проводят масштабное расширение аэропорта Аль-Мактум. Планируется, что он увеличит пропускную способность в пять раз и станет крупнейшим в мире воздушно-транспортным узлом.

ОАЭ потратят $35 млрд на строительство крупнейшего аэрохаба в мире

«Мы строим новый проект для будущих поколений, обеспечивая непрерывное и стабильное развитие для наших детей и их детей», — написал шейх.

По словам главы эмирата, на расширение уйдет 10 лет и порядка $35 млрд. Ожидается, что будут размещены пять параллельных взлетно-посадочных полос и 400 выходов на посадку, а пропускная способность аэропорта вырастет до 260 млн пассажиров в год.

Как уточняет Business Insider, международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте, самый загруженный в мире, принял в 2023 году 104,6 млн пассажиров. Международный аэропорт Дубая, принимающий большинство международных рейсов, посетило в 2023-м около 87 млн пассажиров.

Шейх добавил, что вокруг аэропорта Аль-Мактум будет построен «целый город» с ожидаемой потребностью в жилье для 1 млн человек.

Фото: Pavlovich Viktor / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как не попасть в жернова «конвейера экспатов» в Дубае
  2. 2 Высокий чек и бюрократия: открывать клинику в Дубае или нет
  3. 3 «Золотая виза» в ОАЭ: что учитывать предпринимателю при подаче заявления
  4. 4 Как начать бизнес в ОАЭ в 2024 году: этапы открытия и перспективные ниши
  5. 5 90 этажей мало, нужно 163: секреты планирования из книги «Управляй как шейх»
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 апреля 2024

Поддержка малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития и VK

30 апреля 2024

Гранты стартапам от CloudMTS

30 апреля 2024

Sk Global Camp

Все ВОЗМОЖНОСТИ