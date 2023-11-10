Медтех-проект «Альбоген» привлек 5,5 млн рублей инвестиций

«Менделеев Венчурные инвестиции» вложила 5,5 млн рублей в проект компании «Альбоген», которая развивает drug-design платформу PeptiGen. Средства направят на обновление портфеля соединений и укреплению позиций на рынке. Об этом RB.RU рассказали в инвесткомпании.
ИИ-платформа PeptiGen создана для разработки пептидных соединений нового поколения с разными терапевтическими эффектами.
По словам управляющего партнера компании «Менделеев Венчурные Инвестиции» Александра Масленникова, применение ИИ в сфере фармацевтики имеет большой потенциал для современной медицины.
Молекулы, сгенерированные PeptiGen, успешно прошли экспериментальную валидацию In-vitro и испытания на лабораторных животных. В результате исследований запатентовано восемь перспективных антибиотиков.
Как отмечает основатель «Альбогена» Альберт Болатчиев, платформа PeptiGen с запатентованной нейросетью умеет с высокой точностью генерировать молекулы, ориентированные на лечение конкретных заболеваний. Технология также оптимизирует эти элементы для повышения терапевтического эффекта.
Платформа генерирует частицы, близкие по физико-химическим свойствам к природным пептидам, что также повышает их эффективность.
Привлеченные средства «Альбоген» направит на расширение присутствия на российском и международном рынках.
Компания «Альбоген» зарегистрирована в 2022 году и с тех пор получила три гранта от фонда «Сколково» на общую сумму около 2,2 млн рублей.
Фото на обложке: TSViPhoto /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сооснователя Apple Стива Возняка госпитализировали после инсульта — СМИ
- 2 8 ошибок руководителей медицинского бизнеса
- 3 Профессионал, пиарщик и звезда: какие типы врачей бывают и как клинике выстраивать с ними работу
- 4 Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?
- 5 Nasdaq исключила из листинга депозитарные акции Ozon
ВОЗМОЖНОСТИ
12 ноября 2023
12 ноября 2023