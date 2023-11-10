Медтех-проект «Альбоген» привлек 5,5 млн рублей инвестиций

«Менделеев Венчурные инвестиции» вложила 5,5 млн рублей в проект компании «Альбоген», которая развивает drug-design платформу PeptiGen. Средства направят на обновление портфеля соединений и укреплению позиций на рынке. Об этом RB.RU рассказали в инвесткомпании.

ИИ-платформа PeptiGen создана для разработки пептидных соединений нового поколения с разными терапевтическими эффектами.

По словам управляющего партнера компании «Менделеев Венчурные Инвестиции» Александра Масленникова, применение ИИ в сфере фармацевтики имеет большой потенциал для современной медицины.

Молекулы, сгенерированные PeptiGen, успешно прошли экспериментальную валидацию In-vitro и испытания на лабораторных животных. В результате исследований запатентовано восемь перспективных антибиотиков.

Как отмечает основатель «Альбогена» Альберт Болатчиев, платформа PeptiGen с запатентованной нейросетью умеет с высокой точностью генерировать молекулы, ориентированные на лечение конкретных заболеваний. Технология также оптимизирует эти элементы для повышения терапевтического эффекта.

Платформа генерирует частицы, близкие по физико-химическим свойствам к природным пептидам, что также повышает их эффективность.

Привлеченные средства «Альбоген» направит на расширение присутствия на российском и международном рынках.

Компания «Альбоген» зарегистрирована в 2022 году и с тех пор получила три гранта от фонда «Сколково» на общую сумму около 2,2 млн рублей.

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