«Будут покупать из-под полы!»: россияне поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

Большинство россиян, принявших участие в исследовании SuperJob, поддержали инициативу Минздрава России о запрете на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21-летнего возраста. Женщин среди таких респондентов оказалось больше, чем мужчин.

SuperJob провел исследование среди 1600 человек старше 18 лет.

За то, чтобы запретить людям младше 21 года покупать любые алкогольные напитки, выступили 39% участников опроса. Чуть меньше – 34%, поддержали идею ограничить продажу по крепости напитка – отпускать молодым людям только спиртное крепостью не более 16,5%.

Лишь 18% россиян считают, что действующий возрастной ценз в 18 лет повышать не следует. В качестве аргументов, которые привели участники опроса, SuperJob выделил следующие: «лица моложе 21 года не являются активными потребителями алкоголя, тем более 16,5%. Поколение Z и более молодые – они с другими приоритетами»; «для начала в жилых домах пусть не будет магазинов, продающих алкоголь»; «тогда давайте и служить с 21!».

Среди тех, кто высказался за запрет на продажу алкоголя до 21 года, больше женщин, чем мужчин. Последние вдвое чаще женщин отрицательно высказывались об инициативе Минздрава (24 и 11% соответственно). «Будут покупать из-под полы!», – приводит SuperJob доводы респондентов-мужчин.

Ранее Минздрав России предложил запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года с 1 марта 2022 года.

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