В Подмосковье запретят алкомаркеты во дворах
Власти Московской области запретят продажу алкоголя в торговых точках во дворах многоквартирных домов. Соответствующие поправки внесены в областную думу. Также в регионе ограничат время продажи спиртного в кафе и ресторанах в жилых домах с 23.00 до 08.00, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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«Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители», — отметил глава региона.
Если документ примут, запрет вступит в силу с 1 сентября. Входы со стороны дворов в Подмосковье имеют более 3400 торговых точек, в которых продают алкоголь, — как лицензированных для продажи крепкого алкоголя, так и без лицензии (пиво, сидр, медовуха и проч.).
По оценкам областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, в регионе выдано 148 лицензий на 1274 магазина сети алкомаркетов «Красное и белое» и 45 лицензий на 673 магазина сети «Бристоль».
По федеральному закону в России можно продавать алкоголь в магазинах с 8:00 до 23:00 ежедневно кроме заведений общепита. Регионы могут вводить свои ограничения. В Санкт-Петербурге, к примеру, алкоголь продают с 11:00 до 22:00. Вологодская область с марта введет ограничения и в будни — продавать алкоголь можно будет только с 12:00 до 14:00.
Фото на обложке: «Ароматный мир»
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