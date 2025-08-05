Александр Овечкин стал амбассадором «Яндекса» — и еще продал компании права на кино о себе
Яндекс подписал амбассадорский контракт с Александром Овечкиным на три года. Спортсмен станет лицом сразу нескольких сервисов компании — «Яндекс Go», «Кинопоиска» и «Яндекс Еды». В придачу компания купила права на экранизацию его биографии. Сумма сделки не раскрывается, но оценки экспертов начинаются с сотен миллионов рублей — и доходят до 3 млрд, сообщают «Ведомости».
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Из ледовой арены — в маркетинг
Контракт с Яндексом предполагает, что Овечкин будет продвигать ключевые сервисы компании, включая:
- «Кинопоиск» — главный стриминговый актив Яндекса;
- «Яндекс Go» — суперприложение для вызова такси, самокатов и великов;
- «Яндекс Еду» — сервис доставки продуктов и ресторанной еды.
Эта сделка — одна из крупнейших для российского маркетинга в сфере IT и entertainment. Эксперты говорят: Яндекс получает не просто лицо, а легенду, которая бьёт рекорды и играет на эмоциях целевой аудитории.
Байопик на подходе
«Плюс Студия», продюсерский центр Яндекса, приобрёл права на создание фильма о жизни Овечкина. Сколько стоили права — не разглашается, но ожидания от проекта большие. Это первое масштабное кино о российской звезде НХЛ с участием крупнейшего российского IT-игрока.
Маркетинг с мировым уровнем
С апреля 2025-го имя Овечкина снова на первых полосах: он превзошёл рекорд Уэйна Гретцки, став лучшим снайпером в истории НХЛ. 895-я шайба принесла ему премию ESPY — и новый виток популярности.
Аналитики спорят о стоимости сделки, но соглашаются в одном: это вин-вин.
Растущая империя
На фоне сделки с Овечкиным, Яндекс отчитывается о росте. В 2024 году компания впервые превысила 1 трлн рублей выручки, а в первом полугодии 2025-го — уже дошла до 639 млрд рублей (+34% к прошлому году).
Сегмент «Плюс» и развлекательные сервисы, к которым относятся и Кинопоиск, и Плюс Студия, за шесть месяцев 2025 года вырос на 46% — до 62,2 млрд рублей.
Контекст
Овечкин — не просто медийное лицо. Он возглавляет список самых высокооплачиваемых хоккеистов в истории НХЛ: $161,7 млн за 20 сезонов. Теперь он конвертирует спортивный капитал в бизнес и медиа — с локальным фокусом и глобальной узнаваемостью.
Фото на обложке: Артем Геодакян/ТАСС
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