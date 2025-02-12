США освободят сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника

Власти США в ближайшее время освободят россиянина, сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника после освобождения американского учителя Марка Фогеля. Об этом «РИА Новостям» сообщил французский адвокат Винника Фредерик Бело.

При этом другой защитник Винника Аркадий Бух заявил «Интерфаксу», что пока что предприниматель находится в Соединенных Штатах. «Господин Винник продолжает находиться в США, и наша работа по его защите не прекращается. Мы прилагаем все возможные усилия в рамках правового поля, чтобы добиться наилучшего результата», — сказал Бух.

По его словам, недавно в федеральном суде штата Флорида состоялось слушание по делу Винника. Однако, в соответствии с решением судьи, материалы слушания засекречены, и Бух не имеет права комментировать его ход и содержание.

«Можем лишь отметить, что профессиональная юридическая защита, качественный политический анализ и соответствующие лоббистские механизмы порой способны существенно влиять на развитие событий», — уточнил Бух. Он также заявил, что приговор по делу Винника неоднократно переносился, и во многом это обусловлено «политическим ландшафтом, при котором административные изменения могут сыграть в пользу клиента».

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу правительства США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже несуществующую криптобиржу BTC-e. Предприниматель был экстрадирован в Соединенные Штаты в августе 2022 года.

11 февраля 2024-го Москва освободила американского учителя Марка Фогеля, который отбывал в России срок по делу о контрабанде наркотиков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Фогеля освободили в обмен на россиянина, которого в ближайшее время вернут на Родину.

Фото на обложке: Nicolas Economou/NurPhoto / Getty Images