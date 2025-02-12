США освободят сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника
Власти США в ближайшее время освободят россиянина, сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника после освобождения американского учителя Марка Фогеля. Об этом «РИА Новостям» сообщил французский адвокат Винника Фредерик Бело.
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При этом другой защитник Винника Аркадий Бух заявил «Интерфаксу», что пока что предприниматель находится в Соединенных Штатах. «Господин Винник продолжает находиться в США, и наша работа по его защите не прекращается. Мы прилагаем все возможные усилия в рамках правового поля, чтобы добиться наилучшего результата», — сказал Бух.
По его словам, недавно в федеральном суде штата Флорида состоялось слушание по делу Винника. Однако, в соответствии с решением судьи, материалы слушания засекречены, и Бух не имеет права комментировать его ход и содержание.
«Можем лишь отметить, что профессиональная юридическая защита, качественный политический анализ и соответствующие лоббистские механизмы порой способны существенно влиять на развитие событий», — уточнил Бух. Он также заявил, что приговор по делу Винника неоднократно переносился, и во многом это обусловлено «политическим ландшафтом, при котором административные изменения могут сыграть в пользу клиента».
Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу правительства США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже несуществующую криптобиржу BTC-e. Предприниматель был экстрадирован в Соединенные Штаты в августе 2022 года.
11 февраля 2024-го Москва освободила американского учителя Марка Фогеля, который отбывал в России срок по делу о контрабанде наркотиков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Фогеля освободили в обмен на россиянина, которого в ближайшее время вернут на Родину.
Фото на обложке: Nicolas Economou/NurPhoto / Getty Images
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