Альфа-Банк и Союз китайских предпринимателей подписали Меморандум о сотрудничестве

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума 20 июня председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь подписали Меморандум о сотрудничестве.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества Альфа-Банка с китайскими компаниями, а также расширение российско-китайских экономических и торговых отношений. Стороны договорились о проведении совместных деловых мероприятий, налаживании партнёрства с корпорациями и госорганами КНР, обмене информацией и участии в инвестиционных проектах.

«Союз китайских предпринимателей — наиболее значимая организация, представляющая китайский бизнес в России. Подписывая меморандум с Союзом на форуме мы выражаем стратегическую заинтересованность Альфа-Банка в расширении сотрудничества с китайским бизнесом и ставим цель быть банком первого выбора для китайских компаний, работающих в России», — подчеркнул Олег Сысуев, председатель Совета директоров Альфа-Банка.

«Мы очень высоко оцениваем сотрудничество с Альфа-Банком и намерены построить эффективные долгосрочные партнёрские отношения на базе подписанного сегодня меморандума. Искренне благодарим руководство Альфа-Банка за поддержку китайского бизнеса и большой вклад в развитие отношений между деловыми кругами обеих стран. Уверен, что наша совместная работа принесет успешные плоды», — Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей в России.

Союз китайских предпринимателей основан в России в 2006 году. В настоящие момент в союз входят более 4000 компаний. Организация играет активную роль в развитии китайско-российского экономического и торгового сотрудничества, а также практического сотрудничества в различных областях.

Фото на обложке: пресс-служба Альфа-Банка