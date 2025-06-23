Альфа-Банк и Союз китайских предпринимателей подписали Меморандум о сотрудничестве
В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума 20 июня председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь подписали Меморандум о сотрудничестве.
- Новости
Соглашение направлено на развитие сотрудничества Альфа-Банка с китайскими компаниями, а также расширение российско-китайских экономических и торговых отношений. Стороны договорились о проведении совместных деловых мероприятий, налаживании партнёрства с корпорациями и госорганами КНР, обмене информацией и участии в инвестиционных проектах.
«Союз китайских предпринимателей — наиболее значимая организация, представляющая китайский бизнес в России. Подписывая меморандум с Союзом на форуме мы выражаем стратегическую заинтересованность Альфа-Банка в расширении сотрудничества с китайским бизнесом и ставим цель быть банком первого выбора для китайских компаний, работающих в России», — подчеркнул Олег Сысуев, председатель Совета директоров Альфа-Банка.
«Мы очень высоко оцениваем сотрудничество с Альфа-Банком и намерены построить эффективные долгосрочные партнёрские отношения на базе подписанного сегодня меморандума. Искренне благодарим руководство Альфа-Банка за поддержку китайского бизнеса и большой вклад в развитие отношений между деловыми кругами обеих стран. Уверен, что наша совместная работа принесет успешные плоды», — Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей в России.
Союз китайских предпринимателей основан в России в 2006 году. В настоящие момент в союз входят более 4000 компаний. Организация играет активную роль в развитии китайско-российского экономического и торгового сотрудничества, а также практического сотрудничества в различных областях.
Фото на обложке: пресс-служба Альфа-Банка
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как попасть в топ поисковой выдачи Ozon»
- 1 Альфа-Банк стал одним из первых партнеров программы поддержки МСП в сфере городской экономики Альфа-Банк вошел в число первых банков-партнеров новой программы поддержки бизнеса 23 июня 16:00
- 2 Альфа-Банк и Почта России поддержат малый бизнес Цель сотрудничества — повышение конкурентоспособности российского малого и микробизнеса 23 июня 14:00
- 3 Искусственный интеллект, «железо» и API: как Альфа-Банк строит цифровую платформу Как Альфа-Банк не только развивает собственные цифровые сервисы, но и помогает рынку 23 июня 12:00
- 4 Альфа-Банк запустил масштабную программу финансовой поддержки студентов на платформе Альфа-Будущее Это новая программа для 3000 студентов и 300 вузов со всей страны 17 июня 18:04