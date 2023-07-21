«Альфа-банк» планирует купить долю в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру»

«Альфа-банк» собирается получить долю в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру». Сумма сделки, по неофициальным данным, может превысить 1 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».

Собеседник издания говорит, что сделка позволит банку интегрировать билетную платформу в свое мобильное приложение и привлекать аудиторию в экосистему, продавая билеты на эксклюзивные концерты.

В 2022 году общий оборот продаж билетов на развлекательные мероприятия составил 70–120 млрд рублей, сообщил главред InterMedia Евгений Сафронов, добавляя, что индустрия «так и не выработала единой методики расчета».

По его прогнозу, в 2023 году рынок достигнет 100–150 млрд рублей. «Кассир.ру» «занимает большую долю», поэтому решение «Альфа-банка» купить долю именно в этом сервисе выглядит вполне логичным, предположил гендиректор Ticketscloud Егор Егерев.

Фото на обложке: kondr.konst / Shutterstock