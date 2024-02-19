Альфа-Банк совместно с RB.RU запустил бесплатную образовательную платформу «Курс» для предпринимателей

Альфа-Банк совместно с бизнес-изданием RB.RU объявил о запуске бесплатной образовательной платформы «Курс» для предпринимателей. Платформа поможет российским предпринимателям найти ответы на главные вопросы в бизнесе: как создать и развивать бизнес, где искать новые источники дохода и финансирование, как грамотно вести бухгалтерию и найти первых сотрудников.

Платформа «Курс» стала результатом совместной работы Альфа-Банка и делового медиа RB.RU.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей как с точки зрения выгодных и необходимых предложений, так и создавая благоприятную среду для развития бизнеса. Только в прошлом году мы запустили "Фонд немалого бизнеса", благодаря которому предприниматели могут громко о себе заявить, создали новый формат нетворкинга по всей стране — Альфа-Конфу. Запуск образовательной платформы — ещё один шаг навстречу предпринимателям», — отметил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

«Платформа "Курс" станет новой точкой притяжения предпринимателей. У активного бизнес-комьюнити вокруг издания RB.RU появилась возможность получать знания в знакомой среде. Экспертиза Альфа-Банка, который выступает как надежный партнер для малого и среднего бизнеса — основной аудитории нашей образовательной платформы, — поможет в дальнейшей разработке качественных материалов для курсов. Мы всегда были больше, чем СМИ, и партнерство с Альфа-Банком стало еще одним шагом к развитию сервисов для предпринимателей внутри издания», — рассказала CEO RB.RU Эльза Егорова.

Сейчас на платформе «Курс» доступно 7 курсов по самым важным темам для начала бизнеса: подбор сотрудников, управление командой, регистрация бизнеса и основные шаги при запуске, риски по 115-ФЗ, выход на маркетплейсы, первые продажи. В ближайшее время будут опубликованы курсы по личному бренду для бизнеса, запуску франшизы, налогообложению, привлечению финансирования, отчетности для ИП и ООО, маркировке рекламы и другие.

При разработке курсов мы опирались на опыт предпринимателей и отталкивались от реальных потребностей, чтобы сделать материалы максимально прикладными. Уже в этом году на платформе «Курс» будут представлены вебинары, квизы и другие форматы для самостоятельного бизнес-образования, а также полезные для малого бизнеса разделы, такие как шаблоны документов. У пользователей платформы также будет возможность задать любой вопрос экспертам Альфа-Банка.





Главная страница проекта





Платформа «Курс» будет располагаться на домене издания RB.RU и станет крупным и постоянно обновляемым специальным проектом. Помимо собственных курсов, на платформе планируется размещать совместные программы с партнерами — компаниями из разных отраслей рынка с глубокой экспертизой в конкретной теме.

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