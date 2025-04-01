«Альфа-Банк» протестировал ИИ-решение МТС AI для персонализации клиентского сервиса

«Альфа-Банк» провел пилотный проект с МТС AI по внедрению технологии генеративного искусственного интеллекта для повышения персонализации клиентских коммуникаций. Решение позволяет автоматически создавать персонализированные теги и сегменты клиентов на основе анализа данных.

В рамках проекта специалисты банка протестировали ИИ-модель, которая формирует персонализированные теги на базе транзакционной активности клиента, что помогает точнее выстраивать коммуникации с разными группами пользователей. По итогам пилота система продемонстрировала 72% корректно присвоенных тегов — это превысило изначально заявленный целевой показатель в 70%.

«Мы стремимся предоставлять каждому клиенту максимально персонализированный сервис. Для этого активно тестируем передовые технологические решения, которые помогают нам лучше понимать потребности наших клиентов», — прокомментировал Сергей Тариченко, руководитель дирекции персонализации и оптимизации продаж «Альфа-Банка».

Пилот подтвердил эффективность ИИ-инструментов для повышения качества взаимодействия с клиентами. «Результаты продемонстрировали перспективность использования генеративных ИИ-технологий для персонализации. Мы продолжим тестировать различные решения, чтобы выбрать самое оптимальное для наших клиентов», — отметила Ксения Рязанцева, руководитель по внедрению решений продвинутой аналитики «Альфа-Банка».

Три года назад «Альфа-Банк» начал активно внедрять машинное обучение для персонализации коммуникаций, что привело к росту продаж на 40% и сократило объем нерелевантных коммуникаций на 25%. Модели анализируют активность клиентов, подбирая наиболее подходящие предложения, каналы и время для коммуникаций. Сегодня в банке с помощью ИИ обрабатывается 3,5 млрд сообщений в месяц.