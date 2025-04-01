«Альфа-Банк» протестировал ИИ-решение МТС AI для персонализации клиентского сервиса
«Альфа-Банк» провел пилотный проект с МТС AI по внедрению технологии генеративного искусственного интеллекта для повышения персонализации клиентских коммуникаций. Решение позволяет автоматически создавать персонализированные теги и сегменты клиентов на основе анализа данных.
- Новости
В рамках проекта специалисты банка протестировали ИИ-модель, которая формирует персонализированные теги на базе транзакционной активности клиента, что помогает точнее выстраивать коммуникации с разными группами пользователей. По итогам пилота система продемонстрировала 72% корректно присвоенных тегов — это превысило изначально заявленный целевой показатель в 70%.
«Мы стремимся предоставлять каждому клиенту максимально персонализированный сервис. Для этого активно тестируем передовые технологические решения, которые помогают нам лучше понимать потребности наших клиентов», — прокомментировал Сергей Тариченко, руководитель дирекции персонализации и оптимизации продаж «Альфа-Банка».
Пилот подтвердил эффективность ИИ-инструментов для повышения качества взаимодействия с клиентами. «Результаты продемонстрировали перспективность использования генеративных ИИ-технологий для персонализации. Мы продолжим тестировать различные решения, чтобы выбрать самое оптимальное для наших клиентов», — отметила Ксения Рязанцева, руководитель по внедрению решений продвинутой аналитики «Альфа-Банка».
Три года назад «Альфа-Банк» начал активно внедрять машинное обучение для персонализации коммуникаций, что привело к росту продаж на 40% и сократило объем нерелевантных коммуникаций на 25%. Модели анализируют активность клиентов, подбирая наиболее подходящие предложения, каналы и время для коммуникаций. Сегодня в банке с помощью ИИ обрабатывается 3,5 млрд сообщений в месяц.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Топ-10 первоапрельских розыгрышей на работе
Материалы по теме
- Пройти курс «Как преуспеть на Ozon»
- 1 «Альфа-Банк» запустил автоматизированную биржу перевозки авто и техники для бизнеса Это первое в стране комплексное решение такого рода от банковской группы 01 апреля 15:04
- 2 «Альфа-Банк» признан мировым лидером в финтехе по версии FinTech India Innovation Awards Банк одержал двойную победу 25 марта 11:03
- 3 Как вывести работу с данными на новый уровень: кейс по комплексному анализу данных с помощью RnD Рассказываем об уникальной методологии анализа данных 20 марта 19:52
- 4 «Альфа-Банк» внедрил шаблоны ролей для безопасного и удобного управления доступом в интернет-банк для юрлиц Теперь достаточно пары кликов, чтобы назначить сотруднику готовый набор прав 14 марта 17:21