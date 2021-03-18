«Альфа-банк» объявил охоту на мошенников: За сведения о злоумышленнике можно получить миллион рублей

«Альфа-банк» готов выплатить 1 млн рублей за сведения, которые позволят раскрыть мошеннические кол-центры или поймать самих преступников. В финансовой организации призвали другие банки присоединиться к охоте на мошенников.

«Альфа-банк» запустил программу вознаграждения за информацию, которая поможет полиции найти телефонных самозванцев. Если сообщение клиента поможет раскрыть мошеннический кол-центр или поймать работающих там преступников, банк выплатит ему награду в 1 млн рублей, отмечается в сообщении.

В банк можно предоставить номер, с которого звонили мошенники, запись телефонного разговора или контакты «черного» кол-центра.

Как подчёркивается в релизе, программа премирования за информацию о мошенниках строго конфиденциальна. Контактные данные участника программы понадобятся только в случае, если его сообщение поможет поймать преступника — в этом случае банк свяжется с клиентом и выплатит награду.

«"Альфа-банк" официально приглашает все российские банки присоединиться к охоте на мошенников. Проблема очень масштабная и угрожает клиентам всех банков, в одиночку никто ее не решит», — заключили в банке.

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Фото: olenka-2008/Depositphotos