Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Альфа-банк» открыл первый Phygital-офис

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В Москве на улице Маросейка появился первый офис «Альфа-банка», выполненный в соответствии с концепцией Phygital. В отделении сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

«Альфа-банк» открыл первый Phygital-офис

В Phygital-офисе предлагается несколько нововведений.

  • Биометрия. Система офиса узнает лицо клиента, когда он входит в помещение, если клиент ранее дал свое согласие на это. Затем она передает всю информацию о посетителе сотруднику банка. Точность распознавания лица — 98%.
  • Планирование посещения. В мобильном приложении можно будет заранее выбрать предпочтительное время визита.
  • Отсутствие документов в бумажной форме. Все документы подписываются и хранятся в смартфоне.
  • Отсутствие специальной рабочей зоны. Сотрудники и клиенты смогут выбрать любое удобное для работы место в офисе.

 «Вслед за Phygital-офисом на Маросейке мы открываем еще два новых отделения в Москве, и уже осенью начнем масштабировать полученный опыт на нашу сеть по всей стране», — отметил главный управляющий директор «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский.

В ближайшие несколько месяцев, по заявлению банка, малый Phygital-офис откроется на Технопарке и флагманский офис на Кузнецком мосту. Осенью 2020 года банк начнет постепенную трансформацию всей сети, которая, по собственным данным, насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России.

 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2020

PR-акселератор

19 июня 2020

Blzzmatcher Online Show

21 июня 2020

Prohack

22 июня 2020

Госкорпорации "РОСАТОМ"

26 июня 2020

Стартап-кафе GRILL: E-commerce Logistics Transport

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма