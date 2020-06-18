«Альфа-банк» открыл первый Phygital-офис

В Москве на улице Маросейка появился первый офис «Альфа-банка», выполненный в соответствии с концепцией Phygital. В отделении сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

В Phygital-офисе предлагается несколько нововведений.

Биометрия. Система офиса узнает лицо клиента, когда он входит в помещение, если клиент ранее дал свое согласие на это. Затем она передает всю информацию о посетителе сотруднику банка. Точность распознавания лица — 98%.

Планирование посещения. В мобильном приложении можно будет заранее выбрать предпочтительное время визита.

Отсутствие документов в бумажной форме. Все документы подписываются и хранятся в смартфоне.

Отсутствие специальной рабочей зоны. Сотрудники и клиенты смогут выбрать любое удобное для работы место в офисе.

«Вслед за Phygital-офисом на Маросейке мы открываем еще два новых отделения в Москве, и уже осенью начнем масштабировать полученный опыт на нашу сеть по всей стране», — отметил главный управляющий директор «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский.

В ближайшие несколько месяцев, по заявлению банка, малый Phygital-офис откроется на Технопарке и флагманский офис на Кузнецком мосту. Осенью 2020 года банк начнет постепенную трансформацию всей сети, которая, по собственным данным, насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России.