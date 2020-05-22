«Альфа-Банк» заплатит пользователям за рекомендации

«Альфа-Банк» запустил реферальную программу для продвижения дебетовых карт. Как говорится на сайте банка, вместо расходов на рекламу «Альфа-Банк» будет платить клиентам за рекомендации.

«Мы решили отказаться от масштабной рекламы дебетовых карт, а сэкономленные деньги отдать клиентам. Они смогут порекомендовать друзьям наш банк и заработать на этом», — отметил директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-Банка» Алексей Гиязов.

Клиент «Альфа-Банка» может отправить другу ссылку для оформления бесплатной дебетовой «Альфа-Карты». Если друг оформит карту и совершит покупку, оба получат по 500 рублей.

Кроме того, каждый месяц «Альфа-Банк» будет разыгрывать 100 тысяч рублей среди участников акции. Деньги получит и клиент, и его друг. Банк выберет победителей случайным образом.

Отправить ссылку можно любому человеку старше 18 лет, у которого нет дебетовой карты «Альфа-Банка». Клиенты банка без дебетовых карт могут участвовать в акции.

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