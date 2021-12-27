Не работают мобильный и онлайн-банкинги: клиенты «Альфа-банка» сообщили о сбое в работе сервисов

Пользователи сервисов «Альфа-банка» массово пожаловались на сбой в их работе. По данным сайта Downdetector, проблемы начались около 14:10 мск, сообщения о неполадках поступают и к моменту публикации материала.
О проблемах с доступом к сервисам «Альфа-банка» жалуются их пользователи, следует из данных сайта Downdetector.
По данным на 16:30 мск, количество жалоб составило несколько сотен. В основном пользователи жалуются на сбой в работе мобильного и онлайн-банкингов «Альфа-банка», а также на проблемы со входом в личный аккаунт.
В банке сообщили, что в данный момент система «Альфа-Бизнес онлайн» перегружена и попросили клиентов «войти в интернет-банк позднее». В «Альфа-банке» уточнили, что «делают все возможное, чтобы это исправить».
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Фото на обложке: Ilya Platonov /
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