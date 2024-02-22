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«Альфа-банк» создаст собственного мобильного оператора

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Альфа-банк» создаст собственного мобильного оператора. Банк учредил для этого отдельную организацию. Ранее аналогично поступили другие крупные банки – операторы есть у Сбербанка, банка «Тинькофф», ВТБ, «Газпромбанка».

«Альфа-банк» создаст собственного мобильного оператора

«Альфа-банк» учредил юридическое лицо ООО «Альфа-мобайл». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Единственным учредителем ООО «Альфа-мобайл» является акционерное общество «Альфа-банк». Генеральным директором новой компании назначили Андрея Литвинова.

«Банк планирует предложить своим клиентам услуги мобильной связи под брендом "Альфа-Мобайл" уже во второй половине 2024 года», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Альфа-банка».    

Собственные мобильные операторы уже есть у других крупных банков, например, Сбербанка, ВТБ, «Газпромбанка», «Тинькофф банка». 

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

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