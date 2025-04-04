«Альфа-Банк» тестирует ИИ-ассистента для юристов
«Альфа-Банк» провел пилотное тестирование ИИ-ассистента для автоматизации юридических процессов. Решение «Умный помощник юриста» от партнера протестировали более 150 сотрудников правового департамента банка. Это свидетельствует о том, что растет интерес к использованию искусственного интеллекта в юридической практике.
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В рамках тестирования проверялись три ключевых сервиса:
- Сервис для проверки нетиповых договоров (услуги, работы, аренда, подряд и др.).
- Чат-бот для оперативных ответов на правовые вопросы на основе нормативных актов и судебной практики.
- Сервис на основе методов Deep Research — инструмент для углубленного аналитического анализа законодательства.
«Мы активно исследуем технологии, которые повышают эффективность процессов. ИИ в юриспруденции — перспективное направление, способное ускорить работу с документами», — отмечает Лидия Меркурьева, руководитель пилота в дирекции правового обеспечения «Альфа-Банка».
Хотя не все целевые показатели были достигнуты, банк намерен продолжать исследования в этой сфере. «Пилот дал ценный опыт и обозначил направления для доработки. Мы продолжим тестировать подобные решения», — добавляет Меркурьева.
Фото на обложке: Thomas Lefebvre /
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