«Альфа-Банк» внедрил ИИ для проверки банковских гарантий
«Альфа-Банк» успешно протестировал использование генеративного искусственного интеллекта для автоматизации проверки банковских гарантий. В пресс-службе банка отметили, что благодаря новой технологии компания смогла ускорить анализ документов и повысить качество обслуживания клиентов.
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Как это работает. ИИ-модель, настроенная в рамках пилотного проекта с технологическим партнером, способна автоматически выявлять 90% критически важных условий в гарантиях, что значительно сокращает время обработки документа.
Алгоритм анализирует тексты по 32 категориям, определяя потенциально рискованные формулировки и проверяя их соответствие рекомендациям юридического департамента. При этом система предусматривает дополнительную верификацию работы ИИ для минимизации ошибок и исключения галлюцинаций.
Почему это важно. «Мы стремимся внедрять передовые технологии, которые делают наши процессы быстрее и надежнее. Генеративный ИИ открывает новые возможности для автоматизации банковских операций и повышения уровня клиентского сервиса, ускоряя выдачу банковских гарантий», — отметил Дмитрий Вагин, руководитель пилотного проекта в Департаменте кредитования корпоративного бизнеса «Альфа-Банка». «Наше решение может быть еще и не выпускник юрфака МГУ, но точно уже первокурсник, который может понять, какие-то вопросы он способен обработать сам, а какие требуют помощи старших коллег», — добавил он.
«Альфа-Банк» продолжает инвестировать в цифровые решения и приглашает технологических партнеров к сотрудничеству через платформу скаутинга. Успешный опыт использования ИИ в проверке банковских гарантий — лишь первый шаг к масштабной трансформации бизнес-процессов.
Фото на обложке: Gilles Lambert /
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