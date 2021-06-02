«Альфа-Банк» запускает инвестфонд для блогеров

«Альфа-Банк» запускает специальный инвестиционный фонд для блогеров. В банке считают, что фонд станет действенным инструментом для защиты доходов медиаперсон.

Идея инвестфонда для блогеров принадлежит инвестиционным аналитикам «Альфа-Банка» и основатель агентства WildJam Ярослав Андреев, рассказали RB.RU в банке.

По оценке Андреева, топовые блогеры в среднем получают от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей в месяц. Международная ассоциация The Interactive Advertising Bureau (IAB) приводит данные об 11,1 млрд рублей — такую сумму российские блогеры заработали в 2020 году только на рекламе в Instagram и YouTube. Но, как считают в «Альфа-Банке», слава — вещь непостоянная, поэтому блогерам необходимо подумать о завтрашнем дне.

Поэтому «Альфа-Банк» объединился с лучшим российским продюсером, чтобы защитить деньги этих ребят и создать для них источник пассивного дохода на будущее — инвестфонд для блогеров.

Основой фонда станут крупнейшие устойчивые компании, среди них — Apple и Microsoft. Часть портфеля займут известные бренды, которые интересуют блогеров: Twitter, Gucci, Louis Vuitton, Tesla и другие.

Вести фонд будут профессиональные портфельные управляющие «Альфа-Банка». Инвестиционная стратегия хранится в тайне; известно только, что Андреев вложит в фонд на старте около 100 млн рублей. На Андрееве также будет лежать миссия по привлечению блогеров к участию в фонде.

Сейчас инвестфонд формируют Ярослав Андреев и его команда блогеров, но в ближайшем будущем «Альфа-Банк» откроет фонд для всех желающих.

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