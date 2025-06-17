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Альфа-Банк запустил масштабную программу финансовой поддержки студентов на платформе Альфа-Будущее

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Альфа-Будущее Стипендии — это новая программа финансовой поддержки для 3000 студентов и 300 вузов со всей страны.
Альфа-Банк запустил масштабную программу финансовой поддержки студентов на платформе Альфа-Будущее
  1. Новости

Талантливые студенты со всей страны имеют шанс не только получить ежемесячные выплаты, но и стать частью комьюнити лучших: посещать закрытые образовательные и развлекательные мероприятия Альфа-Банка, принимать участие в проектах под руководством опытных наставников из числа топ-менеджмента и экспертов банка.

Подать заявку на участие в программе можно на платформе Альфа-Будущее. Критерии получения стипендии очень простые: необходимо быть студентом очного отделения одного из вузов-участников программы и иметь оценки «отлично» и «хорошо» за все сессии.

«Мы в Альфа-Банке верим в силу образования и поддерживаем тех, кто стремится к знаниям. Программа Альфа-Будущее Стипендии — это инвестиции в будущее. Мы выделяем 150 млн рублей, чтобы 3000 студентов могли сосредоточиться на учебе и раскрыть свой потенциал. Эта программа — не разовая акция, а часть нашей долгосрочной стратегии по поддержке образования и развитию молодых талантов в России», — отметил Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Альфа-Будущее Стипендии — это одно из направлений платформы Альфа-Будущее, на развитие которой банк выделил 3 млрд рублей.

  • Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 9 месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 190 млрд руб. Клиентская база составляет более 1,9 млн корпоративных клиентов и 38,7 млн физических лиц.
  • Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов и более 27 000 населённых пунктов с доставкой.

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