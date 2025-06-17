Альфа-Банк запустил масштабную программу финансовой поддержки студентов на платформе Альфа-Будущее
- Новости
Талантливые студенты со всей страны имеют шанс не только получить ежемесячные выплаты, но и стать частью комьюнити лучших: посещать закрытые образовательные и развлекательные мероприятия Альфа-Банка, принимать участие в проектах под руководством опытных наставников из числа топ-менеджмента и экспертов банка.
Подать заявку на участие в программе можно на платформе Альфа-Будущее. Критерии получения стипендии очень простые: необходимо быть студентом очного отделения одного из вузов-участников программы и иметь оценки «отлично» и «хорошо» за все сессии.
«Мы в Альфа-Банке верим в силу образования и поддерживаем тех, кто стремится к знаниям. Программа Альфа-Будущее Стипендии — это инвестиции в будущее. Мы выделяем 150 млн рублей, чтобы 3000 студентов могли сосредоточиться на учебе и раскрыть свой потенциал. Эта программа — не разовая акция, а часть нашей долгосрочной стратегии по поддержке образования и развитию молодых талантов в России», — отметил Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.
Альфа-Будущее Стипендии — это одно из направлений платформы Альфа-Будущее, на развитие которой банк выделил 3 млрд рублей.
- Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 9 месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 190 млрд руб. Клиентская база составляет более 1,9 млн корпоративных клиентов и 38,7 млн физических лиц.
- Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов и более 27 000 населённых пунктов с доставкой.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Старт работы на Яндекс Маркете»
- 1 На модернизацию объектов агропрома правительство выделило 7,9 млрд рублей Это дополнительное финансирование из резервного фонда 16 декабря 15:45
- 2 Сингапур признал Альфа-Банк технологическим лидером мирового уровня Издание Fortune Times присудило Альфа-Банку награду за лидерство в финтех-решениях 15 мая 14:00
- 3 Альфа-Банк открыл Alfa Only Lounge на “Лукойл Арене” Альфа-Банк открыл на “Лукойл Арене” Alfa Only Lounge с футбольным клубом «Спартак-Москва» 25 апреля 19:00
- 4 «Альфа-банк» спрогнозировал рост комиссий на маркетплейсах на 30-35% Вырастет плата за размещение на площадке и другие расходы селлеров 07 марта 11:42