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Клиенты «Альфа-банка» сообщили о внезапной блокировке дебетовых карт

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Клиенты «Альфа-банка» в соцсетях заявили о блокировке дебетовых карт. По словам пользователей, банк заблокировал карты по неизвестным причинам без предупреждения. В самом «Альфа-банке» заявили, что это было сделано в целях безопасности и сохранности денег.

Клиенты «Альфа-банка» сообщили о внезапной блокировке дебетовых карт

В комментариях в Twitter банк сообщил, что получил информацию о возможной компрометации некоторых карт.

«Мы получили инфу от платежной системы, что карта могла быть скомпрометирована, и поэтому пользоваться ей небезопасно. Чтобы защитить деньги и сэкономить время, мы сами перевыпустили карты», — говорится в сообщении.

В компании пообещали прислать push о выпуске, и после этого новую карту будет видно в приложении. Ее можно будет привязать к оплате по телефону и совершать покупки.

В «Альфа-банке» также рассказали, что в приложении можно выпустить новую карту и сразу привязать ее к бесконтакту. 

«Это не сбой, а компрометация. Если бы мы не заблокировали карты, деньги клиентов могли быть под угрозой», — отметили в компании.

Информацию о числе заблокированных карт в банке комментировать не стали. 

Фото: Ilya Platonov / Shutterstock.com

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