«Альфа-Банк», «Билайн» и Х5 Retail Group проведут чемпионат по прикладному программированию

«Альфа-Банк», «Билайн» и Х5 Retail Group проведут онлайн-чемпионат по прикладному программированию для Java-разработчиков Alfa Battle. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Х5 Retail Group.

Победители чемпионата разделят призовой фонд в 500 тысяч рублей. Еще они получат приглашение на работу в «Альфа-Банк» или «Билайн», а также специальный приз от X5.

Отборочный тур чемпионата пройдет с 9 по 25 июня, финальный раунд — 27 июня. Финалисты в течение пяти часов будут решать в онлайн-режиме задачи backend-разработки. Турнирная таблица будет обновляться в режиме реального времени.

Каждый участник получит виртуальную машину для Linux в облаке. После решения задачи участник должен развернуть реализацию в ВМ. Система автоматического тестирования будет проверять выложенные решения. Изначально доступны три задачи, по мере их выполнения появляются дополнительные задачи.

В чемпионате могут участвовать россияне старше 21 года с опытом разработки от года.

Чтобы принять участие в Alfa Battle, нужно зарегистрироваться на сайте чемпионата, заполнить анкету и решить пять задач на навыки программирования до завершения отборочного тура.

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock