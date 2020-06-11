«Альфа-Банк», «Билайн» и Х5 Retail Group проведут чемпионат по прикладному программированию
«Альфа-Банк», «Билайн» и Х5 Retail Group проведут онлайн-чемпионат по прикладному программированию для Java-разработчиков Alfa Battle. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Х5 Retail Group.
Победители чемпионата разделят призовой фонд в 500 тысяч рублей. Еще они получат приглашение на работу в «Альфа-Банк» или «Билайн», а также специальный приз от X5.
Отборочный тур чемпионата пройдет с 9 по 25 июня, финальный раунд — 27 июня. Финалисты в течение пяти часов будут решать в онлайн-режиме задачи backend-разработки. Турнирная таблица будет обновляться в режиме реального времени.
Каждый участник получит виртуальную машину для Linux в облаке. После решения задачи участник должен развернуть реализацию в ВМ. Система автоматического тестирования будет проверять выложенные решения. Изначально доступны три задачи, по мере их выполнения появляются дополнительные задачи.
В чемпионате могут участвовать россияне старше 21 года с опытом разработки от года.
Чтобы принять участие в Alfa Battle, нужно зарегистрироваться на сайте чемпионата, заполнить анкету и решить пять задач на навыки программирования до завершения отборочного тура.
Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock
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