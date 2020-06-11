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«Альфа-Банк», «Билайн» и Х5 Retail Group проведут чемпионат по прикладному программированию

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«Альфа-Банк», «Билайн» и Х5 Retail Group проведут онлайн-чемпионат по прикладному программированию для Java-разработчиков Alfa Battle. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Х5 Retail Group. 

«Альфа-Банк», «Билайн» и Х5 Retail Group проведут чемпионат по прикладному программированию

Победители чемпионата разделят призовой фонд в 500 тысяч рублей. Еще они получат приглашение на работу в «Альфа-Банк» или «Билайн», а также специальный приз от X5.

Отборочный тур чемпионата пройдет с 9 по 25 июня, финальный раунд — 27 июня. Финалисты в течение пяти часов будут решать в онлайн-режиме задачи backend-разработки. Турнирная таблица будет обновляться в режиме реального времени. 

Каждый участник получит виртуальную машину для Linux в облаке. После решения задачи участник должен развернуть реализацию в ВМ. Система автоматического тестирования будет проверять выложенные решения. Изначально доступны три задачи, по мере их выполнения появляются дополнительные задачи. 

В чемпионате могут участвовать россияне старше 21 года с опытом разработки от года. 

Чтобы принять участие в Alfa Battle, нужно зарегистрироваться на сайте чемпионата, заполнить анкету и решить пять задач на навыки программирования до завершения отборочного тура. 

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock

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