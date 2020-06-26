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В сервисе «Альфа-бизнес онлайн» возник сбой

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В «Альфа-банке» рассказали о проблемах, возникших в работе сервиса «Альфа-бизнес онлайн». Не работает мобильное приложение.

В сервисе «Альфа-бизнес онлайн» возник сбой

В центре поддержки бизнеса «Альфа-банка» сообщили, что сейчас по техническим причинам недоступно управление услугой «Альфа-бизнес мобайл».

«Наши технические специалисты восстановят работу мобильного приложения в ближайшее время», — пообещали в центре поддержки.

В компании принесли извинения за доставленные неудобства.

«Альфа-бизнес онлайн» — интернет-банк, который позволяет проводить все необходимые расчеты бизнеса как с компьютера, так и со смартфона.

Фото: Olga Zinovskaya / Shutterstock

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