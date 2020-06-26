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В сервисе «Альфа-бизнес онлайн» возник сбой
Новости
Анна Оленькова
В «Альфа-банке» рассказали о проблемах, возникших в работе сервиса «Альфа-бизнес онлайн». Не работает мобильное приложение.
В сервисе «Альфа-бизнес онлайн» возник сбойАнна Оленькова
В центре поддержки бизнеса «Альфа-банка» сообщили, что сейчас по техническим причинам недоступно управление услугой «Альфа-бизнес мобайл».
«Наши технические специалисты восстановят работу мобильного приложения в ближайшее время», — пообещали в центре поддержки.
В компании принесли извинения за доставленные неудобства.
«Альфа-бизнес онлайн» — интернет-банк, который позволяет проводить все необходимые расчеты бизнеса как с компьютера, так и со смартфона.
Фото: Olga Zinovskaya / Shutterstock
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