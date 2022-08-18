Инвесторы смогут купить акции российских стартапов на ранней стадии

«Альфа-Инвестиции» запустил возможность инвестирования в российские стартапы на ранней стадии. Купить акции можно через мобильное приложение. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Доступ к стартапам организован через партнера «Альфа-банка» — инвестплатформу компании Rounds. Минимальная сумма инвестирования — 10 тыс. рублей.
Первой компанией на платформе стал сервис производства и доставки полезных блюд длительного хранения Mealjoy, акции которого можно приобрести до 30 августа.
«Альфа-Инвестиции» в дальнейшем планируют реализацию вторичного рынка, чтобы инвесторы могли продавать активы через приложение брокера. Инвестиции в компании малой капитализации будут доступны большому числу инвесторов и смогут значительно повысить свою ликвидность.
Фото на обложке: Ground PictureGround Picture /
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