Инвесторы смогут купить акции российских стартапов на ранней стадии

«Альфа-Инвестиции» запустил возможность инвестирования в российские стартапы на ранней стадии. Купить акции можно через мобильное приложение. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Доступ к стартапам организован через партнера «Альфа-банка» — инвестплатформу компании Rounds. Минимальная сумма инвестирования — 10 тыс. рублей.

Первой компанией на платформе стал сервис производства и доставки полезных блюд длительного хранения Mealjoy, акции которого можно приобрести до 30 августа.

«Альфа-Инвестиции» в дальнейшем планируют реализацию вторичного рынка, чтобы инвесторы могли продавать активы через приложение брокера. Инвестиции в компании малой капитализации будут доступны большому числу инвесторов и смогут значительно повысить свою ликвидность.

Фото на обложке: Ground PictureGround Picture / Shutterstock