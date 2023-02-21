Российская «Альфа-Капитал» стала первой допущенной до индийских торгов компанией

Совет по ценным бумагам Индии в середине февраля зарегистрировал управляющую компанию «Альфа-Капитал» в качестве иностранного портфельного инвестора. УК стала первой допущенной до индийских торгов российской компанией.

Регистрация позволит «Альфа-Капитал» проводить сделки на Бомбейской и Национальной биржах. Компания заключит соглашение с провайдером Orbis Financial Corporation, пишет РБК.

Биржевые расчеты будут вестись в рупиях, но клиенты «Альфа-Капитал» будут получать доходы в рублях. «Никаких трансграничных переводов в рупиях не будет, потому что это сложная процедура», пояснили в компании.

На первом этапе порог входа для инвестиций в индийские бумаги превысит 1 млн рублей. В дальнейшем «Альфа-Капитал» планирует постепенно уменьшать порог инвестиций и формировать стратегии для розничных клиентов.

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