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«Альфа-Банк» внедрил игровые механики в образовательную платформу для предпринимателей «Курс»

Новости
Новости
Алина Алещенко
Алина Алещенко

Редактор RB.RU

Алина Алещенко

Успешно завершен пилотный проект по внедрению игровых механик в образовательную платформу для предпринимателей «Курс», которую мы разработали совместно с «Альфа-Банком». Благодаря новому формату бизнес-симулятора время взаимодействия пользователей с платформой увеличилось на 27%, а число новых регистраций выросло на 45%.

«Альфа-Банк» внедрил игровые механики в образовательную платформу для предпринимателей «Курс»
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Инновационное решение привлекло сотни тысяч пользователей и значительно повысило их вовлеченность. В рамках игрового формата участники могут принимать стратегические решения, пробовать себя в роли бизнесменов и получать виртуальные награды.

«Мы поддерживаем предпринимателей не только выгодными предложениями, но и создаем благоприятную среду для развития бизнеса. Геймификация образовательной платформы — это ещё один шаг навстречу бизнесу. Мы планируем и дальше совершенствовать платформу, внедряя современные технологии и инновационные форматы обучения», — подчеркнул Денис Осин, директор по малому и микробизнесу «Альфа-Банка».

Наша бразовательная платформа «Курс», разработанная совместно с «Альфа-Банком», помогает предпринимателям находить ответы на ключевые вопросы: как создать и развивать бизнес, искать новые источники дохода и финансирования, грамотно вести бухгалтерию и нанимать сотрудников.

Игровые механики уже доступны для всех пользователей платформы.

Развивай себя и свой бизнес на образовательной платформе для предпринимателей «Курс».
Фото на обложке: pixabay.com

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