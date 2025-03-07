«Альфа-Банк» внедрил игровые механики в образовательную платформу для предпринимателей «Курс»

Успешно завершен пилотный проект по внедрению игровых механик в образовательную платформу для предпринимателей «Курс» , которую мы разработали совместно с «Альфа-Банком». Благодаря новому формату бизнес-симулятора время взаимодействия пользователей с платформой увеличилось на 27%, а число новых регистраций выросло на 45%.

Инновационное решение привлекло сотни тысяч пользователей и значительно повысило их вовлеченность. В рамках игрового формата участники могут принимать стратегические решения, пробовать себя в роли бизнесменов и получать виртуальные награды.

«Мы поддерживаем предпринимателей не только выгодными предложениями, но и создаем благоприятную среду для развития бизнеса. Геймификация образовательной платформы — это ещё один шаг навстречу бизнесу. Мы планируем и дальше совершенствовать платформу, внедряя современные технологии и инновационные форматы обучения», — подчеркнул Денис Осин, директор по малому и микробизнесу «Альфа-Банка».

Наша бразовательная платформа «Курс», разработанная совместно с «Альфа-Банком», помогает предпринимателям находить ответы на ключевые вопросы: как создать и развивать бизнес, искать новые источники дохода и финансирования, грамотно вести бухгалтерию и нанимать сотрудников.

Игровые механики уже доступны для всех пользователей платформы.