«Альфа-Банк» внедрил игровые механики в образовательную платформу для предпринимателей «Курс»
Успешно завершен пилотный проект по внедрению игровых механик в образовательную платформу для предпринимателей «Курс», которую мы разработали совместно с «Альфа-Банком». Благодаря новому формату бизнес-симулятора время взаимодействия пользователей с платформой увеличилось на 27%, а число новых регистраций выросло на 45%.
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Инновационное решение привлекло сотни тысяч пользователей и значительно повысило их вовлеченность. В рамках игрового формата участники могут принимать стратегические решения, пробовать себя в роли бизнесменов и получать виртуальные награды.
«Мы поддерживаем предпринимателей не только выгодными предложениями, но и создаем благоприятную среду для развития бизнеса. Геймификация образовательной платформы — это ещё один шаг навстречу бизнесу. Мы планируем и дальше совершенствовать платформу, внедряя современные технологии и инновационные форматы обучения», — подчеркнул Денис Осин, директор по малому и микробизнесу «Альфа-Банка».
Наша бразовательная платформа «Курс», разработанная совместно с «Альфа-Банком», помогает предпринимателям находить ответы на ключевые вопросы: как создать и развивать бизнес, искать новые источники дохода и финансирования, грамотно вести бухгалтерию и нанимать сотрудников.
Игровые механики уже доступны для всех пользователей платформы.
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