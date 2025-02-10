The Economic Observer признал Альфа-банк технологическим лидером мирового уровня

Альфа-банк признан лучшим в номинации «Технологический лидер мирового уровня» по версии китайского журнала The Economic Observer — ведущего делового издания Азии. Медиа ежегодно вручает международную премию за достижения в бизнесе и финтехе.

Эксперты издания отметили технологические достижения кредитной организации, в том числе цифровую трансформацию с помощью инноваций. Так, Альфа-банк использует искусственный интеллект для создания ИИ-ассистентов и сервисных платформ, которые помогают клиентам. Также журнал высоко оценил работу службы поддержки клиентов и процесс анализа больших данных.

«Награда за технологическое лидерство мирового класса — важное достижение не только для Альфа-Банка, а для всей российской финансовой сферы», — сказал глава Альфа-банка Владимир Верхошинский. По его словам, банк уже третий раз за последние несколько месяцев получает признание в Китае.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTODOM