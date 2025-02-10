The Economic Observer признал Альфа-банк технологическим лидером мирового уровня
Альфа-банк признан лучшим в номинации «Технологический лидер мирового уровня» по версии китайского журнала The Economic Observer — ведущего делового издания Азии. Медиа ежегодно вручает международную премию за достижения в бизнесе и финтехе.
- Новости
Эксперты издания отметили технологические достижения кредитной организации, в том числе цифровую трансформацию с помощью инноваций. Так, Альфа-банк использует искусственный интеллект для создания ИИ-ассистентов и сервисных платформ, которые помогают клиентам. Также журнал высоко оценил работу службы поддержки клиентов и процесс анализа больших данных.
«Награда за технологическое лидерство мирового класса — важное достижение не только для Альфа-Банка, а для всей российской финансовой сферы», — сказал глава Альфа-банка Владимир Верхошинский. По его словам, банк уже третий раз за последние несколько месяцев получает признание в Китае.
Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Личный опыт: как открыть магазин одежды»
- 1 XTX Markets Александра Герко заплатит $10 млн за общедоступную модель ИИ с математическим мышлением Это будет специальный приз AI-MO Prize на Международной математической олимпиаде 28 ноября 20:37
- 2 Спрос на профессиональные услуги по ремонту вырос почти на четверть Почти половина россиян предпочитают нанять специалиста 02 апреля 10:41
- 3 Суд в Москве арестовал имущество бывших топ-менеджеров «Роснано» Они проходят обвиняемыми по делу о злоупотреблении полномочиями 27 марта 20:02
- 4 Путин вывел российскую «дочку» Ariston из-под временного управления структуры «Газпрома» «Аристон термо Русь» была передана «Газпром бытовые системы» в 2024 году 26 марта 21:27