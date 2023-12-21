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У «Альфа-Банка» появился сервис для покупок — «Альфа-Маркет»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

У «Альфа-Банка» появился собственный сервис для покупок — «Альфа-Маркет». Он доступен клиентам банка и предлагает более 20 категорий товаров, в том числе бытовую технику, компьютеры, товары для детей, досуга и развлечений. Об этом сообщила пресс-служба банка.

У «Альфа-Банка» появился сервис для покупок — «Альфа-Маркет»

Покупки на «Альфа-Маркете» обеспечат кэшбэк от 10%. Доставку товара можно оформить в мобильном приложении банка.

На сервисе также можно потратить мили с карты Alfa Travel. Сейчас на площадке доступны детские товары, аптека, товары для досуга и развлечений, компьютерная и бытовая техника. В будущем ассортимент расширят.  

По словам руководителя департамента развития программы лояльности и нефинансовых сервисов «Альфа-Банка» Дмитрия Соколова, онлайн-бизнес растет в России каждый год минимум на 25%.

Он также анонсировал запуск нового проекта с категорией развлечений в ближайшее время.  

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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