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«Альфа-банк» провел ребрендинг премиального сервиса «Альфа-Премиум»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания обновила фирменный стиль бизнес-направления по работе с премиальными клиентами. Теперь в названии используется латиница, а слово «премиум» заменено на более короткое only.

«Альфа-банк» провел ребрендинг премиального сервиса «Альфа-Премиум»

Теперь у направления есть собственный символ — жемчужина. Как говорят в компании, этот элемент олицетворяет уникальность каждого клиента.

Для обновленного стиля компания выбрала «чистые сияющие» цвета, отказавшись от привычной для премиума темной гаммы.

«Нашим приоритетом по-прежнему остается содействие росту благосостояния наших клиентов. Помимо этого, отдельным большим направлением будет сервис впечатлений. Путешествия, шопинг, развлечения, ресторанный опыт — все это с Alfa Only станет ярче и интереснее», — сказал заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса компании Иван Пятков.

В ближайшее время клиентам откроется возможность заказать металлокерамические карты и платежные стикеры в новом стиле.

Фото на обложке: Telegram-канал «Альфа-банка»

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