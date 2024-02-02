«Альфа-банк» провел ребрендинг премиального сервиса «Альфа-Премиум»

Компания обновила фирменный стиль бизнес-направления по работе с премиальными клиентами. Теперь в названии используется латиница, а слово «премиум» заменено на более короткое only.
Теперь у направления есть собственный символ — жемчужина. Как говорят в компании, этот элемент олицетворяет уникальность каждого клиента.
Для обновленного стиля компания выбрала «чистые сияющие» цвета, отказавшись от привычной для премиума темной гаммы.
«Нашим приоритетом по-прежнему остается содействие росту благосостояния наших клиентов. Помимо этого, отдельным большим направлением будет сервис впечатлений. Путешествия, шопинг, развлечения, ресторанный опыт — все это с Alfa Only станет ярче и интереснее», — сказал заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса компании Иван Пятков.
В ближайшее время клиентам откроется возможность заказать металлокерамические карты и платежные стикеры в новом стиле.
Фото на обложке: Telegram-канал «Альфа-банка»
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