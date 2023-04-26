«Альфа-банк» первым на рынке предложил клиентам платежный трэвэл-стикер. При оплате стикером можно вернуть до 50 тыс. миль в месяц. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе организации.

«Альфа-банк» первым запустил платежный трэвэл-стикер