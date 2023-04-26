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«Альфа-банк» первым запустил платежный трэвэл-стикер

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Альфа-банк» первым на рынке предложил клиентам платежный трэвэл-стикер. При оплате стикером можно вернуть до 50 тыс. миль в месяц. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе организации.

«Альфа-банк» первым запустил платежный трэвэл-стикер

Потратить мили можно на билеты на самолет, поезд, отели или туры. Заказать стикер можно здесь.

  • По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.

Фото на обложке: Prostock-studio / Shutterstock

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