«Альфа-банк» покинут попавшие под санкции члены совета директоров

«Альфа-банк» покинут попавшие под персональные санкции члены совета директоров. Это Петр Авен, Михаил Фридман, а также не попавшие под санкции Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий – они же являются одними из крупнейших акционеров «Альфа-банка».

Сообщение об уходе членов совета директоров и его председателя опубликовано на сайте «Альфа-банка».

«Совет возглавит президент “Альфа-Банка” Олег Сысуев. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя Совета директоров», – отметили в «Альфа-банке».

Петр Авен на данный момент и с 2015 года является председателем совета директоров «Альфа-банка». Авен был президентом банка с 1994 по 2011 год и, по информации из карточки Авена на странице «Альфа-банка», отвечал за «поддержание связей с деловыми правительственными кругами».

Михаил Фридман, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий являются членами совета директоров «Альфа-банка». Фридман также занимает должность председателя наблюдательного совета «Альфа-групп». Галицкий и Мацоцкий входят в совет директоров банка с 2020 года.

Ранее Евросоюз ввел персональные санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана. По сообщению Reuters, они намерены оспорить их включение в санкционный список ЕС, потому что считают санкции «необоснованными»,а утверждения, по которым против них ввели санкции, «явно ложными».

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