Российский банк разрешил открывать бизнес-счета в режиме онлайн с использованием биометрии

«Альф-банк» начал открывать счета для предпринимателей в режиме онлайн с использованием биометрических данных. Решение реализовано на российском рынке впервые, отметили в банке.

О запуске новой опции для открытия бизнес-счетов рассказали в пресс-службе «Альфа-банка». Решение с открытием предпринимательского счета в режиме онлайн с использованием биометрических данных реализовано на российском банковском рынке впервые, отметили в «Альфа-банке».

Чтобы открыть предпринимательский счет в банке с использованием нового сервиса, нужно иметь учетную запись на «Госуслугах» и быть зарегистрированным в единой биометрической системе. Оформление заявки на открытие счета занимает несколько минут, после чего счетом можно пользоваться, уточнили в пресс-службе «Альфа-банка».

Воспользоваться новой опцией могут все совершеннолетние индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в России.

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