«Альфа-банк» потратит 100 млн рублей на поддержку блогеров с маленькой аудиторией

«Альфа-банк» запустил фонд для поддержки блогеров. Банк будет покупать рекламу у контент-мейкеров с небольшой аудиторией. По информации компании, 80% денег с рынка блогерской рекламы получают всего 1% самых популярных блогеров, и это несправедливо.

Объем фонда составит 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Альфа-банка». Деньги получат так называемые малые блогеры с небольшой аудиторией подписчиков.

На участие в программе, по информации банка, может претендовать кто угодно. В форме на сайте проекта нужно рассказать о своих увлечениях и интересах, а также приложить ссылки на соцсети и указать номер телефона. «Альфа-банк» обещает, что рассмотрит все заявки и отберет самые креативные предложения.

Форма заявки на участие в программе

В пресс-службе банка не уточнили, на какую конкретную сумму могут рассчитывать потенциальные участники программы.

По словам директора по маркетингу «Альфа-банка» Алексея Гиязова, в России 80% рекламных доходов получат всего 1% самых популярных блогеров.

«Мы считаем, что это несправедливо и хотим, чтобы у каждого блогера была возможность заработать на любимом деле», – отметил Алексей Гиязов.

Подать заявку на участие можно на сайте проекта.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!