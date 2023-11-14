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«Альфа-банк» планирует получить лицензию брокера для доступа к фондовому рынку Китая

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Альфа-банк» нацелился на выход на фондовый рынок Китая. Для этого организация планирует получить лицензию брокера или управляющей компании, рассказали в банке. «Альфа-банк» намерен открыть офисы в Китае в течение 2,5 лет, открытием филиалов в Шанхае и Пекине банк уже занимается.

«Альфа-банк» планирует получить лицензию брокера для доступа к фондовому рынку Китая

«Альфа-банк» планирует получить лицензию брокера или управляющей компании, чтобы получить доступ к китайскому фондовому рынку. Об этом сообщил РБК со ссылкой на главного управляющего директора банка Владимира Верхошинского.

«Я бы предположил, что из 1 млн наших корпоративных клиентов минимум 100 тыс. будут заинтересованы в работе с Китаем», – рассказал Верхошинский. 

Топ-менеджер организации уточнил, что «Альфа-банк» рассчитывает открыть филиалы в Китае в течение 2,5 лет. Открытием таковых в Шанхае и Пекине банк уже занимается. Филиалы в Китае банку нужны для предоставления клиентам более широкого набора услуг и сервисов, отметил Верхошинский.

На данный момент свой филиал в Китае имеет только ВТБ. Организация открыла его в Шанхае в 2008 году.

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

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