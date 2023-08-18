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«Альфа-банк» запустил мобильные переводы по Face ID

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Альфа-банк» запустил мобильные переводы по Face ID – первым в России, по утверждению банка. Опция доступна на смартфонах с Android и iOS.

«Альфа-банк» запустил мобильные переводы по Face ID

«Альфа-банк» запустил онлайн-переводы по Face ID. Банк стал первым в России, кто начал предлагать такую услугу, говорится в сообщении «Альфа-банка».

Опция доступна в мобильном приложении и веб-версии онлайн-банкинга «Альфа-банка». Ей могут воспользоваться пользователи устройств на Android и iOS.

Вводить код из смс при переводе не нужно, достаточно идентифицировать себя через Face ID.

Опция включается в «настройках быстрого входа» в профиле пользователя.   

Фото на обложке: Hadrian / Shutterstock

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