«Альфа-банк» запустил мобильные переводы по Face ID – первым в России, по утверждению банка. Опция доступна на смартфонах с Android и iOS.
«Альфа-банк» запустил онлайн-переводы по Face ID. Банк стал первым в России, кто начал предлагать такую услугу, говорится в сообщении «Альфа-банка».
Опция доступна в мобильном приложении и веб-версии онлайн-банкинга «Альфа-банка». Ей могут воспользоваться пользователи устройств на Android и iOS.
Вводить код из смс при переводе не нужно, достаточно идентифицировать себя через Face ID.
Опция включается в «настройках быстрого входа» в профиле пользователя.
Фото на обложке: Hadrian /
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