«Альфа-банк» бесплатно обучит студентов IT-архитектуре. Банк запустил трехмесячный обучающий курс, на котором обучит навыкам управления бизнес-процессами. Лучших выпускников возьмут на работу в проекты банка.
В Alfa Factory студенты смогут за три месяца освоить профессию IT-архитектора с навыками управления бизнес-процессами. Участников курса обучат создавать приложения на low-code платформе Pega.
Участники курса смогут пройти университетскую практику в банке, лучших студентов примут в проекты «Альфа-банка».
К участию ждут студентов бакалавриата 3-4 курсов, 1-2 курсов магистратуры и выпускников технической, экономической или IT-специальности. Кандидат на поступление должен понимать, что такое low-code платформа, хорошо знать математику и владеть основами программирования в купе с английским языком.
Заявки принимаются до 16 октября от жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Обучение начнется в ноябре.
Фото на обложке: LStockStudio /
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