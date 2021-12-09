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«Альфа-групп» выкупила долю «Манго Страхование» у ее основателя

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компания по страхованию недвижимости «Манго Страхование» перешла под полный контроль «Альфа-групп». Группа выкупила опцион на 10% долю в компании у ее основателя Виктора Лавренко. Эксперты оценили сделку в $1 млн.

«Альфа-групп» выкупила долю «Манго Страхование» у ее основателя

О сделке по приобретению «Альфа-групп» опциона на долю в «Манго Страхование» пишет Forbes со ссылкой на основателя компании и ее представителя.

По данным издания, «Альфа-групп» выкупила опцион на долю примерно 10% в компании «Манго Страхование» у ее основателя Виктора Лавренко. Сам Лавренко уйдет с поста главы компании и займет место в совете директоров.   

Сумма сделки не разглашается, но эксперты, опрошенные изданием, оценили ее в $1 млн. Примерно такую же сумму назвал и источник издания в «Альфа-групп». 

Издание уточняет, что в 2018-2019 годах акционеры «Альфа-групп» инвестировали в «Манго Страхование» 2 млрд рублей.

Единственным учредителем юридического лица ООО «Страхования компания “Манго”», под которым работает «Манго Страхование», является ООО «Юнс-Холдинг», которым владеет кипрская «Альфастрахование Холдинг Лимитед».

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