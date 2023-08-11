США ввели самые жесткие санкции в отношении четырех сооснователей «Альфа-групп»: Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Миллиардеров внесли в SDN-лист, что означает блокировку всех активов и запрет на ведение с ними дел гражданам США.

Сооснователи «Альфа-групп» Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев внесены в SDN-лист, сообщили в Управлении по контролю над иностранными активами Минфина США.

Присутствие в SDN-листе означает самые строгие санкции, а именно блокировку всех активов на территории США и запрет местным гражданам на ведение дел с подсанкционными лицами.

Помимо сооснователей «Альфа-групп» в SDN-лист включили Российский союз промышленников и предпринимателей.

Сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман уже находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и других стран.

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