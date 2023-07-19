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«АльфаСтрахование» купила «дочку» международной страховой компании Atradius

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«АльфаСтрахование» купила российскую «дочку» международной страховой компании Atradius. Она будет работать под брендом «АльфаСтрахование Торговые кредиты». «АльфаСтрахование» и Atradius сотрудничали с 2013 года – еще до создания «Атрадиус Рус».

«АльфаСтрахование» купила «дочку» международной страховой компании Atradius

«АльфаСтрахование» стала владельцем 100% доли в дочернем предприятии международной страховой компании Atradius. О завершении сделки сообщили в пресс-службе «АльфаСтрахования».

«Атрадиус Рус Кредитное Страхование» специализировалась на страховании торговых кредитов. По оценкам аналитиков, доля Atradius на мировом рынке данных услуг достигает 30%.

После прохождения всех процедур «Атрадиус Рус Кредитное Страхование» будет работать под брендом «АльфаСтрахование Торговые кредиты».

«АльфаСтрахование» и Atradius сотрудничают с 2013 года – еще до создания российской «дочки».

Фото на обложке: stihi

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