«АльфаСтрахование» купила «дочку» международной страховой компании Atradius

«АльфаСтрахование» купила российскую «дочку» международной страховой компании Atradius. Она будет работать под брендом «АльфаСтрахование Торговые кредиты». «АльфаСтрахование» и Atradius сотрудничали с 2013 года – еще до создания «Атрадиус Рус».
«АльфаСтрахование» стала владельцем 100% доли в дочернем предприятии международной страховой компании Atradius. О завершении сделки сообщили в пресс-службе «АльфаСтрахования».
«Атрадиус Рус Кредитное Страхование» специализировалась на страховании торговых кредитов. По оценкам аналитиков, доля Atradius на мировом рынке данных услуг достигает 30%.
После прохождения всех процедур «Атрадиус Рус Кредитное Страхование» будет работать под брендом «АльфаСтрахование Торговые кредиты».
«АльфаСтрахование» и Atradius сотрудничают с 2013 года – еще до создания российской «дочки».
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