«АльфаСтрахование» предложила выкупить замороженные активны клиентов

«АльфаСтрахование» предложила своим клиентам досрочно расторгнуть договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с замороженными иностранными активами и получить часть выплат. Компенсация будет ниже вложенных изначально средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на клиентскую рассылку компании.

Сведения о таком предложении «АльфаСтрахования» также появились на форуме banki.ru. Из письма клиентам следует, что компания предлагает заключить дополнительное соглашение «о досрочном расторжении договора страхования и получении выплаты».

При этом активы продадут с дисконтом по отношению к рыночной стоимости. В новом соглашении закрепят минимальную цену базового актива. Но реальную цену определит эмитент заблокированного актива, поясняет компания принцип такого выкупа.

«Реальная стоимость выкупа сообщается клиенту после совершения сделки и ожидается выше указанной минимальной стоимости».

По словам одного из клиентов компании, ему была предложена цена почти вполовину меньше тех средств, которые он вложил. Однако рубль упал за время действия договора, поэтому клиент понесет меньше убытков, поскольку инвестировал в валюте.

Комментаторы на banki.ru также рассказали, что «АльфаСтрахование» предлагает такую процедуру. Одному из пользователей компания предложила вернуть только четверть от вложенных средств. Еще двое рассказали и готовности компенсировать 37%.

Но есть и более существенные компенсации, один из клиентов рассказал о предложении в 83%.

В самой компании на запрос издания не ответили.

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