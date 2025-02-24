Alibaba инвестирует $53 млрд в искусственный интеллект и облачные технологии

Китайская Alibaba в ближайшие три года инвестирует $53 млрд в развитие искусственного интеллекта и облачных технологий, сообщила компания. Это больше, чем все инвестиции Alibaba в эти направления за последние десять лет.

Генеральный директор китайского IT-гиганта Эдди Ву назвал технологии ИИ «шансом, который выдается лишь раз в поколение». По его словам, инвестиции пойдут как на развитие продуктов Alibaba, так и в разработку нейросетей для других компаний.

Статья доходов. Облачные сервисы стали главным драйвером роста прибылей для Alibaba, а спрос на нейросети стремительно растет, отметил топ-менеджер. По его данным, выручка подразделения Cloud Intelligence Group выросла на 11% по сравнению с прошлым годом. Доходы от продуктов, связанных с ИИ, и вовсе показывают трехзначный рост шестой квартал подряд.

Прогноз роста. Alibaba ожидает, что искусственный интеллект будет играть все большую роль в различных сферах бизнеса, в том числе электронной коммерции, корпоративных услугах и потребительских приложениях. В планах компании — интегрировать ИИ в свою экосистему, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами и оптимизировать бизнес-процессы.

Компания в конце января 2025 года выпустила модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max. По данным компании, она превосходит новейшие модели от OpenAI, DeepSeek и Meta*.

Alibaba также объединилась с Apple для создания ИИ-функций для пользователей iPhone в Китае. Компании уже представили совместно разработанные ИИ-опции на утверждение китайскому регулятору киберпространства, утверждали источники The Information.

*Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

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