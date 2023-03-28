Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Крупнейшая китайская компания объявила о масштабной реорганизации бизнеса

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Крупнейшая публичная компания Китая объявила о масштабной реорганизации бизнеса. Alibaba Group будет разделена на шесть компаний, каждая из которых сможет самостоятельно привлекать инвестиции и выходить на IPO.

Крупнейшая китайская компания объявила о масштабной реорганизации бизнеса

Генеральный директор Alibaba Group объявил о масштабной реорганизации бизнеса. Дэниел Чжан назвал этот процесс самым важным организационным изменением за 24-летнюю историю компании.

Бизнес Alibaba Group будет разделен на шесть подразделений, каждое из которых сможет самостоятельно привлекать инвестиции, выходить на IPO (первое публичное размещение) и формировать совет директоров. В рамках реорганизации будут созданы:

  1. облачное подразделение Alibaba Cloud Intelligence;
  2. компания по онлайн-коммерции Taobao Tmall;
  3. цифровое бизнес-подразделение International Digital Commerce;
  4. бизнес по доставке еды Local Life;
  5. логистическое подразделение Cainiao;
  6. компания по развитию цифровых медиа и развлечений Dawen Entertainment.

После новостей о реорганизации Alibaba Group акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 7,7% до $92,7 за бумагу.

Фото на обложке: zhu difeng / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10 крупнейших IPO технологических компаний за всю историю
  2. 2 Истории самых успешных предпринимателей мира
  3. 3 7 стартапов, которые принесли больше всего денег инвесторам
  4. 4 В поиске «единорогов»: что общего между Facebook, Alibaba и Airbnb
  5. 5 У этой отрасли в 2016 есть шанс взлететь
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

29 марта 2023

Mining Day 2.0 и Oil&Gas Day

30 марта 2023

Startup Tour 2023 Якутск

Все ВОЗМОЖНОСТИ