Крупнейшая китайская компания объявила о масштабной реорганизации бизнеса

Крупнейшая публичная компания Китая объявила о масштабной реорганизации бизнеса. Alibaba Group будет разделена на шесть компаний, каждая из которых сможет самостоятельно привлекать инвестиции и выходить на IPO.
Генеральный директор Alibaba Group объявил о масштабной реорганизации бизнеса. Дэниел Чжан назвал этот процесс самым важным организационным изменением за 24-летнюю историю компании.
Бизнес Alibaba Group будет разделен на шесть подразделений, каждое из которых сможет самостоятельно привлекать инвестиции, выходить на IPO (первое публичное размещение) и формировать совет директоров. В рамках реорганизации будут созданы:
- облачное подразделение Alibaba Cloud Intelligence;
- компания по онлайн-коммерции Taobao Tmall;
- цифровое бизнес-подразделение International Digital Commerce;
- бизнес по доставке еды Local Life;
- логистическое подразделение Cainiao;
- компания по развитию цифровых медиа и развлечений Dawen Entertainment.
После новостей о реорганизации Alibaba Group акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 7,7% до $92,7 за бумагу.
Фото на обложке: zhu difeng /
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