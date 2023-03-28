Крупнейшая китайская компания объявила о масштабной реорганизации бизнеса

Крупнейшая публичная компания Китая объявила о масштабной реорганизации бизнеса. Alibaba Group будет разделена на шесть компаний, каждая из которых сможет самостоятельно привлекать инвестиции и выходить на IPO.

Генеральный директор Alibaba Group объявил о масштабной реорганизации бизнеса. Дэниел Чжан назвал этот процесс самым важным организационным изменением за 24-летнюю историю компании.

Бизнес Alibaba Group будет разделен на шесть подразделений, каждое из которых сможет самостоятельно привлекать инвестиции, выходить на IPO (первое публичное размещение) и формировать совет директоров. В рамках реорганизации будут созданы:

облачное подразделение Alibaba Cloud Intelligence; компания по онлайн-коммерции Taobao Tmall; цифровое бизнес-подразделение International Digital Commerce; бизнес по доставке еды Local Life; логистическое подразделение Cainiao; компания по развитию цифровых медиа и развлечений Dawen Entertainment.

После новостей о реорганизации Alibaba Group акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 7,7% до $92,7 за бумагу.

Фото на обложке: zhu difeng / Shutterstock