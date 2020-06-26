Оператор доставки Alibaba потратит 1 млрд рублей на проекты в России

Входящий в Alibaba Group логистический оператор «Цайняо» выделит на проекты в России около 1 млрд рублей в течение года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя оператора доставки.

«Цайняо» планирует локализовать в России собственную IT-систему, с помощью которой китайские продавцы управляют товарами и остатками. Задача проекта — ускорить доставку заказов.

Как отмечает представитель «Цайняо», в Китае система позволяет доставлять заказы за сутки. Время доставки посылок на российских платформах группы — Tmall и AliЕxpress — составляет от двух до девяти дней в зависимости от региона.

Еще «Цайняо» будет инвестировать в новые сервисы отслеживания заказов в личном кабинете и мобильном приложении для продавцов, улучшение процесса возврата товаров.

Кроме того, логистический оператор намерен увеличить количество складов в России. Сейчас у «Цайняо» один собственный склад в Домодедове и один партнерский в Подольске. Оператор не уточнил, сколько новых складов появится.

Alibaba Group развивает бизнес в России в рамках «AliExpress Россия» — совместного предприятия с Mail.ru Group, «Мегафоном» и РФПИ.

Фото: Nomadsoul1 / Фотодженика