Alibaba Group пообещала к концу десятилетия свести к нулю свой углеродный след

Китайский гигант онлайн-торговли Alibaba Group представил программу, один из основных пунктов которой предполагает снижение до нуля выбросов углерода компаниями холдинга к 2030 году. Впоследствии корпорация хочет довести до нулевых показателей углеродный след всей своей бизнес-экосистемы.
Новая программа Alibaba Group называется «Scope 3+», и она должна помочь гиганту китайской электронной коммерции избавиться от своих углеродных выбросов к концу десятителия, пишет South China Morning Post.
К 2035 году холдинг собирается избавить планету от 1,5 млрд тонн выбросов углерода, которые за это время он мог бы произвести.
Новая программа Alibaba Group соответствует выбранному направлению властей Китая, которые хотят полностью прекратить выбросы парниковых газов по всей стране к 2060 году.
«Мы стремимся продвигать позитивные, инновационные изменения в обществе. Наша стратегия продолжает нашу миссию быть хорошей компанией и просуществовать 102 года», — заявил глава Alibaba Group Даниэль Чжан.
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