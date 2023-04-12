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Alibaba представила собственного конкурента ChatGPT

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Alibaba Group представила собственного конкурента нейросети ChatGPT – языковую модель Tongyi Qianwen. Ее собираются интегрировать в работу подразделений компании.

Alibaba представила собственного конкурента ChatGPT

Новинку презентовал облачный провайдер Alibaba Cloud. Языковая модель Tongyi Qianwen призвана улучшить взаимодействие с пользователями.

На первом этапе Tongyi Qianwen внедрят в деятельность подразделений Alibaba Cloud через платформу для совместной работы DingTalk, а также в голосовой помощник Tmall Genie от Alibaba. ИИ-модель поможет в рядовых делах, например, напишет электронное письмо или краткое содержание встречи.

С 14 апреля доступ к Tongyi Qianwen для создания функций получат клиенты Alibaba Cloud. Они смогут создавать персонализированные языковые модели, которые являются основой для работы Tongyi Qianwen.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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