Alibaba представила собственного конкурента ChatGPT

Alibaba Group представила собственного конкурента нейросети ChatGPT – языковую модель Tongyi Qianwen. Ее собираются интегрировать в работу подразделений компании.
Новинку презентовал облачный провайдер Alibaba Cloud. Языковая модель Tongyi Qianwen призвана улучшить взаимодействие с пользователями.
На первом этапе Tongyi Qianwen внедрят в деятельность подразделений Alibaba Cloud через платформу для совместной работы DingTalk, а также в голосовой помощник Tmall Genie от Alibaba. ИИ-модель поможет в рядовых делах, например, напишет электронное письмо или краткое содержание встречи.
С 14 апреля доступ к Tongyi Qianwen для создания функций получат клиенты Alibaba Cloud. Они смогут создавать персонализированные языковые модели, которые являются основой для работы Tongyi Qianwen.
Фото на обложке: T. Schneider /
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