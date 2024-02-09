Alibaba тестирует модель распознавания эмоций emotion2vec на разработке российской IT-компании

Гигант интернет-коммерции Alibaba включил датасет библиотеки Aniemore от российских разработчиков — команды «Социальный код» — в тестирование нового метода обучения искусственного интеллекта, основанного на авторской модели распознавания эмоций emotion2vec.

Вместе с научными сотрудниками трех ведущих вузов Китая Alibaba создала модель распознавания эмоций emotion2vec. Для анализа ее производительности необходимо было сравнить ее метрики с уже существующими аналогами.

Среди прочих моделей зарубежные коллеги включили в исследование и использовали в тестировании разработку IT-компании, специализирующейся на создании цифровых решений для бизнеса на базе ИИ, «Социальный код».

Команда фирмы специально для ею же созданной открытой библиотеки Aniemore (Artem Nikita Ilya EMOtion REcognition) разработала сравнительный набор данных Russian dataset of emotional speech dialogues (RESD). Именно этот инструмент привлек внимание Alibaba.

Модель способна распознавать эмоции в звуковых файлах длительностью до трех секунд, даже при сильных шумах на аудио. Помимо трех тысяч фрагментов речи от двухсот различных людей в наборе данных RESD содержатся также эмоционально яркие диалоги в хорошей записи, максимально приближенной к реальности, что могло стать особым магнитом для китайских ученых.

«Инженеры университетов Китая и Alibaba взяли RESD, как одну из метрик на которой тестировали свою разработку и определяли качество ее работы. Приятно, что для этих целей, они воспользовались именно нашей базой, не включая в тесты даже такие известные датасеты, как Dusha (Сбер). Это победа и международное признание нашей работы», – прокомментировал новость лидер разработки библиотеки Aniemore Артем Аментес.

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