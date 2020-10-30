Alibaba Group решила отказаться от названий должностей в компании

Китайская Alibaba Group убрала названия должностей из всех внутренних коммуникаций. В компании заявили, что указание должностей негативно влияет на общие переговоры и снижает инициативность сотрудников. Об этом пишет РБК.

Данные о негативном влиянии указания должностей были получены в ходе исследования. Выяснилось, что когда сотрудник видит в чате руководителя высокого уровня, он предпочитает сглаживать формулировки, чем высказываться напрямую.

В результате Alibaba Group решила запустить международный проект по отмене названий должностей, чтобы привлечь молодых специалистов. К проекту уже присоединилась «дочка» Alibaba — Cainiao Network.

Сотрудники видят вместо должностей в корпоративных мессенджерах, почте и внутренних сетях название функции, например «Функция маркетинга», «Функция корпоративных коммуникаций» и так далее. При этом любой член команды в корпоративом мессенджере может написать или позвонить руководителю любого уровня, будь то гендиректор Даниэл Чжан или основатель группы Джек Ма.

В Cainiao Network говорят, что возможность общаться с топ-менеджерами на равных важна для молодых менеджеров. Инициатива уже позитивно сказалась на качестве их работы, а в некоторых проектах скорость реализации выросла наполовину.

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