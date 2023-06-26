Alibaba заключила партнерство с блокчейном NEAR для «ускорения развития Web3 в Азии»

Китайский технологический гигант Alibaba заключил партнерство с популярным блокчейном NEAR, создателями которого в 2017 году выступили Александр Скиданов и Илья Полосухин. На фоне этого цена фирменного токена NEAR пошла вверх.

Некоммерческая организация NEAR Foundation, стоящая за развитием экосистемы блокчейна NEAR, объявила о партнерстве с Alibaba Cloud, подразделением китайского технологического гиганта, занимающимся вычислениями и хранением данных. Как сообщает CoinDesk, вместе компании надеются ускорить развитие Web3 в Азии и на Ближнем Востоке.

Партнерство предоставит NEAR Foundation доступ к экосистеме Alibaba Cloud в Азии и на Ближнем Востоке, что позволит привлечь больше людей к разработке решений на блокчейне. Разработчики, которые хотят запустить новые валидаторы NEAR, смогут сделать это с помощью «plug-and-play» инфраструктуры Alibaba Cloud.

Неделей ранее Alibaba объявила о найме нового председателя совета директоров Джозефа Цая, который известен многочисленными инвестициями в Web3-проекты. На фоне новостей цена NEAR выросла на 8% и продолжает идти вверх.

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