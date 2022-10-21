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Alibaba и РЭЦ договорились о поставках российских товаров в Китай

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский экспортный центр и Alibaba договорились о поставках товаров в Китай, в том числе розничных. Проект Export to China планируют запустить до конца 2022 года и организовать логистику через каналы Alibaba.

Alibaba и РЭЦ договорились о поставках российских товаров в Китай

О партнерстве между РЭЦ и Alibaba Group пишут «Ведомости» со ссылкой на  директора по развитию электронной торговли РЭЦ Алексея Мурзенка.

Первичный список запросов на сотрудничество уже сформирован, сообщила топ-менеджер Alibaba Group Саммер Гао. Она добавила, что поставки будут оптовыми и розничными. 

Логистика будет организована через доступные Alibaba Group каналы, какие именно – не уточняется. В список управляемых холдингом активов входят AliExpress, Alibaba, Tmall, Taobao. 

Проект Export to China планируют запустить в 2022 году.

По итогам первого полугодия текущего года российско-китайский товарооборот вырос почти на треть и составил $80,7 млрд. Почти весь представленный на маркетплейсах в Китае российский товар – это продукты питания.

Фото на обложке: tadviser

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