«Искренне признаем»: Alibaba согласилась с крупнейшим штрафом в истории Китая

В интернет-гиганте отметили, что намерены принять меры для более законной коммерческой деятельности и ускорить оптимизацию системы, которая будет соответствовать правовым нормам.

«Мы получили уведомление о штрафе от Государственного управления по контролю за рынком КНР и искренне признаем данное решение, мы будем его твердо придерживаться», — говорится в документе.

Государственное управление по контролю за рынком Китая 10 апреля объявило о взыскании штрафа с компании Alibaba в 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд). Как отмечается в сообщении регулятора, меры приняты из-за нарушения антимонопольного законодательства.

В регуляторе заявили, что, согласно результатам расследования, Alibaba проводила политику, которая вынуждала людей пользоваться их услугами «без права выбора». По мнению властей Китая, это негативно отразилось на конкуренции в сфере электронной коммерции на рынке страны.

«Было принято решение оштрафовать Alibaba в связи с нарушением закона о монополии. Эта компания должна прекратить нарушать национальное законодательство, размер штрафа составит 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 млрд юаней ($69,67 млрд по текущему курсу). Таким образом, Alibaba должна выплатить 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд)», — отмечается в сообщении.

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Фото: testing/shutterstock