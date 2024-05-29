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Китайская Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владелец AliExpress — Alibaba — ужесточил условия для российского бизнеса. Китайская компания перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку в Россию, узнал «Коммерсантъ».

Китайская Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса

С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернет через несколько дней, сообщил изданию эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов.

По его словам, теперь российским покупателям придется задействовать схемы с казахстанскими, кыргызскими и армянскими картами. При этом для физической доставки товаров в РФ придется прибегнуть к «каким-то транзитным схемам», что приведет к удорожанию и потере «экономического смысла» в приобретении продукции на маркеплейсе, подчеркнул Бобцов.

Ужесточение политики Alibaba связано, прежде всего, с угрозой вторичных санкций, из-за которых возникли и другие проблемы с российскими платежами в Китае, поясняет экономический эксперт Семен Новопрудский. 

В совместном заявлении по итогам переговоров президентов двух стран в Пекине говорится, что стороны будут прилагать усилия для организации бесперебойных взаиморасчетов, но конкретный механизм, как это будет делаться, в документе не прописан, отметил специалист.

  • В марте 2024 года крупные китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. Их клиенты начали получать соответствующие уведомления. Банки опасаются вторичных санкций и давления со стороны США.

Фото на обложке: Unsplash

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